Fãs se aglomeram para se despedir de MC Kevin, velado em quadra de escola de samba em SP

Polícia do Rio de Janeiro tenta esclarecer as circunstâncias da morte; funkeiro caiu do 5º andar de um prédio na Barra da Tijuca no domingo, 16

Foto: ROGÉRIO GALASSE/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO FUP20210518019 - 18/05/2021 - 08:06 Segunda-feira, 17, foi movimentada na delegacia da Barra da Tijuca, com depoimentos da esposa, da suposta amante, amigos e staff



O corpo do funkeiro MC Kevin é velado desde às 4 horas da manhã desta terça-feira, 18 de maio, na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, na zona norte de São Paulo. Kevin Nascimento Bueno morreu no último domingo, 16, após cair do alto de um prédio no Rio de Janeiro. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. Familiares e amigos se despedem do cantor em uma cerimônia aberta ao público. Os fãs, que estão aglomerados pela região, cantam, rezam e batem palmas em memória de Kevin. Ele vai ser enterrado às 9 horas no Cemitério da Quarta Parada, na zona leste. O pai do MC, Aguinaldo Bueno, afirmou que ele sempre foi “um menino maravilhoso, exemplar” e que a sensação é de “tristeza e saudade”.

A Polícia do Rio de Janeiro vai começar a analisar, em breve, as imagens do circuito de segurança do hotel em que o funkeiro MC Kevin, de 23 anos, morreu no último domingo após cair do 5º andar. As imagens internas e externas do já foram requisitadas para a direção do local, que fica na Barra da Tijuca. A direção chegou a informar inicialmente que Kevin teria caído quando tentava pular da varanda de um quarto até a piscina, mas a versão não convenceu já que a distância entre a varanda e a piscina foi considerada muito grande para a tentativa de um pulo. As fontes da Jovem Pan na polícia trabalham com uma outra hipótese: de que ele tentou passar de uma varanda para outra pelo lado de fora. A suspeita é de que ele estava no quarto do hotel com um amigo e uma suposta amante — e foi surpreendido pela chegada da mulher, Deolane Bezerra.

O velório do MC Kevin, que morreu no último domingo, aos 23 anos, acontece desde às 4h na quadra Unidos de Vila Maria. Muitos fãs vieram dar o último adeus. Na porta, eles cantam sucessos de Kevin. pic.twitter.com/L52iVOOsKf — Beatriz Manfredini (@B_Manfredini) May 18, 2021

Deolane e Kevin estavam hospedados em um outro quarto, no 11º andar. As imagens do circuito de segurança poderão ajudar a esclarecer o que realmente aconteceu na noite do domingo. A segunda-feira, 17, foi movimentada na delegacia da Barra da Tijuca, com depoimentos da esposa, da suposta amante, amigos e staff do funkeiro. O padrasto de MC Kevin, inclusive, se envolveu em uma briga logo na chegada à delegacia. Ele disse que “deixaram de cuidar do Kevin” e partiu para cima de um integrante do grupo que prestava depoimento. De acordo com o staff do artista, um anel do funkeiro sumiu após o socorro. A situação também está sendo investigada.

*Com informações dos repórter Beatriz Manfredini e Rodrigo Viga