MC Mirella aparece chorando nas redes sociais e desabafa: ‘Vocês não têm noção do que estou passando’

Cantora revelou estar passando por dificuldades nos últimos dias e pediu para não ser incomodada

A cantora MC Mirella usou seu Instagram para desabar com seus fãs, nesta quinta-feira, 8. Ela publicou storys bastante emocionada e revelou que está enfrentando dificuldades em sua rotina e intrigou os fãs. Na sequência, ela pediu paz. A cantora afirmou ainda que não consegue sair de casa dirigindo. Ela afirmou que o problema não está relacionado com sua gravidez. “Eu simplesmente não consigo nem andar de carro, conseguem me deixar assim. Vocês não têm noção do que eu estou passando nesses dias, então falem o que não sabem. Só quero paz hoje, então, por favor, não me procurem”, disse. Em seguida, em outra postagem, ela reafirmou que não está bem e pediu para não ser incomodada. Ela não especificou sobre o motivo que está incomodando. “Estou apenas postando para deixar bem claro que não estou bem e não quero ser incomodada”, finalizou.

