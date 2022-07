MC Mirella revela conclusão de divórcio com Dynho Alves e relembra momentos de tristeza

Artista publicou vídeos em que, na maioria das vezes, chorava pelo término da relação

Reprodução/Instagram/@mirella MC Mirella falou, pela primeira vez, do divórcio com Dynho Alves



A cantora MC Mirella revelou, nesta sexta-feira, 1º, bastidores do divórcio com o ex-participante de A Fazenda, Dynho Alves. “Saiu meu divórcio e eu queria deixar um relato para vocês”, disse no Instagram. A artista publicou vídeos em que, na maioria das vezes, chorava pelo término da relação. “Minha cara ficava inchada, eu chorava todos os dias, toda hora, não sei como consegui trabalhar”, relembra. MC Mirella ainda afirmou que decidiu mostrar o que viveu durante o início da separação para servir de apoio para pessoas que estejam passando pela mesma situação. “O tempo é a resposta para tudo. Isso não é uma comemoração, só queria desabafar, porque a gente não casa pensando em separar”, finaliza. O fim do romance entre a cantora e Dynho Alves aconteceu quando ele ainda participava do reality show, em novembro do ano passado. O motivo foi a aproximação com a influenciadora digital Sthe Matos, que também estava confinada.