Mulher vai fazer exame de rotina e descobre que está grávida de quadrigêmeos

Americana passa por uma gravidez dupla; caso acontece com uma a cada 70 milhões de pessoas

Reprodução/site/metro/GoFundMe Americana já tinha uma filha e era madrastra de quatro



Uma moradora dos Estados Unidos, identificada como Ashley, foi surpreendida ao realizar um exame de rotina em fevereiro. Ao fazer um check-up, descobriu estar grávida do seu namorado Val. De início, pensou que era apenas de um bebê, mas quando voltou na semana seguinte para fazer ultrassom, descobriu que, na verdade, eram quatro. Em entrevista ao programa Good Morning America, contou quando a enfermeira “começou o exame, ela estava olhando para a tela e escreveu: ‘A, B’”. Neste momento, Ashley disse que parou e perguntou: “Espere, eu vou ter gêmeos?”. Em responta a médica disse: “Ah, eu não sei… eu vou sair por um minuto”.

Segundo ela, quando moça voltou junto ao médico, ficou confirmado que Ashley esperava dois meninos e duas meninas e que passava por uma gravidez dupla, caso que só acontece com um a cada 70 milhões de pessoas. No início foi um choque para o casal, mas agora eles já estão animados com a chegada dos bebês, prevista para o final do mês de agosto. O casal abriu uma página no GoFundMe na tentativa de arrecadar ajuda pagar os custos. Até o momento, eles já arrecadaram aproximadamente US$ 9 mil.

Durante a entrevista, Ashley relembrou que já teve problemas para engravidar e sofreu abortos espontâneos. “Tive muita dificuldade em conceber minha filha e já tive abortos espontâneos no passado”, diz a moça de 35 anos que trabalha como cabeleleira. “Então, eu sinto que poder ser abençoado com algo tão grande é incrível”. Ashley já é mãe de uma menina e madrasta de outras três crianças, filhas de seu companheiro. Agora, ao todo, serão oito filhos. E os novos integrantes da família já tem nomes definidos. As meninas vão se chamar Chesley e Chatham e os meninos Chance e Cheston.