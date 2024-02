Michel ganha o ‘anjo’ da semana e põe Matteus e Deniziane no ‘castigo do monstro’ no ‘BBB 24’

Escolha gerou desgaste na casa do Big Brother Brasil, já que os escolhidos não entenderam a motivação do brother

Reprodução / Instagram @michel_bh Michel ganhou o 'anjo' da semana no Big Brother Brasil 2024



O brother Michel venceu o “anjo” da semana e imediatamente já precisou escolher mais dois participantes do Big Brother Brasil 2024 para o “castigo do monstro”. Para esta semana, Michel escolheu Matteus e Deniziane “Os castigados vão dar vida a duas temidas serpentes. Sempre que tocar a música do monstro, as duas peçonhentas devem correr para o seu habit, a floresta. Elas deverão ficar perto das árvores até a música parar”, disse o brother ao ler qual seria a punição para os escolhidos. A decisão, no entanto, gerou desgaste na casa. Deniziane e Matteus afirmaram não ter entendido o motivo da escolha, mas Michel explicou que foi direcionado pela proximidade dos participantes com Davi. No entanto, Matteus rebateu a justificativa, deixando claro que ter uma boa relação com alguém não significa que ele seja obrigado a votar junto com essa pessoa. Ele afirmou que não votaria em Michel por andar com Davi: “Isso não existe. Eu vou te explicar, vou deixar claro. Eu me dar bem com uma pessoa, eu não querer isolar uma pessoa é uma coisa. Jogar é totalmente diferente”.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA