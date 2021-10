Michelle Bolsonaro canta sertanejo em karaokê na festa do secretário Mario Frias

Primeira-dama escolheu ‘Idas e Voltas’, da dupla Matogrosso & Mathias; além dela, Frias apareceu cantando com o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni

Reprodução/Instagram @agustinoficial Michelle Bolsonaro soltou a voz em karaokê; Frias fez trio com Onyx e Jorge Seif



A primeira-dama Michelle Bolsonaro soltou a voz em um karaokê durante o aniversário do secretário especial da Cultura, Mario Frias, na noite deste sábado, 9. Amigos publicaram stories nas redes sociais que mostram Michelle cantando “Idas e Voltas”, da dupla Matogrosso & Mathias. Além de Michelle, Frias apareceu cantando com o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Também estiveram presentes na comemoração os ministros da Justiça, Anderson Torres, da Advocacia-Geral da União, Bruno Bianco, e da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário. Antes da festa, a primeira-dama compareceu ao ao aniversário de um ano de Geórgia, filha do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) com a psicóloga Heloísa. O presidente Jair Bolsonaro, no entanto, não foi visto em nenhum dos eventos, já que está passando o feriado no Guarujá, litoral paulista.