Globo confirma Tadeu Schmidt no ‘BBB 22’ e Maju Coutinho no ‘Fantástico’

Apresentador, que comanda a atração dominical desde 2011, vai assumir o posto de Tiago Leifert

Reprodução/Instagram/tadeuschmidt/10.10.2021 Tadeu Schmidt é anunciado como apresentador do 'BBB 22'



A Globo bateu o martelo e revelou neste domingo, 10, que os boatos estavam certos, Tadeu Schmidt é o novo apresentador do “BBB 22”. O anúncio oficial foi feito neste no “Fantástico”, programa dominical que o jornalista apresenta desde 2011. Nas redes sociais, Tadeu postou uma foto com Poliana Abritta, com quem divide atualmente a apresentação da revista eletrônica, e escreveu: “Para celebrar um domingo especial”. O apresentador vai assumir o posto de Tiago Leifert, que anunciou em setembro deste ano sua saída da Globo. O jornalista que comandou o “BBB 21” vai de despedir da emissora carioca no “The Voice Brasil”. Tiago assumiu a atração após a saída de Pedro Bial, em 2017, e ficou à frente da atração por cinco edições. Com a escolha de Tadeu para apresentar o “BBB 22”, a Globo mantém a tradição de colocar um jornalista para comandar o reality de maior sucesso da emissora. Além da saída de Tadeu, que deve ocorrer nos próximos meses, a Globo também confirmou que Maju Coutinho, atual âncora do “Jornal Hoje”, vai deixar o telejornal diário e migrar para o “Fantástico”, enquanto César Tralli assume o posto dela.