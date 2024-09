Míriam Leitão é eleita intelectual do ano 2024 pelo Troféu Juca Pato

Cerimônia de entrega do prêmio está programada para ocorrer durante o Festival Literário de Itabira, conhecido como Flitabita

Miriam Leitão foi reconhecida como a intelectual do ano de 2024 pelo Troféu Juca Pato, uma premiação que celebra pensadores de destaque no Brasil desde 1962. A decisão foi tomada após o lançamento de seu livro intitulado “Amazônia na encruzilhada: O Poder da Destruição e o Tempo das Possibilidades’, que aborda questões cruciais sobre a região amazônica. A cerimônia de entrega do prêmio está programada para ocorrer durante o Festival Literário de Itabira, conhecido como Flitabita, que será realizado entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro. Este evento literário é uma plataforma importante para a promoção da cultura e da literatura no país. Miriam competiu com outros renomados autores, como Eliane Potiguara, João Silvério Trevisan, Maria Valéria Rezende e Socorro Acioli, todos com obras lançadas no ano anterior.

A diversidade de temas e estilos entre os concorrentes enriquece a premiação, destacando a vitalidade da literatura brasileira contemporânea. O Troféu Juca Patof oi instituído pelo escritor Marcos Rey e visa reconhecer personalidades que se sobressaem em diversas áreas do conhecimento. A premiação valoriza não apenas a produção literária, mas também a contribuição desses intelectuais para os princípios humanos, democráticos e republicanos que sustentam a sociedade.

