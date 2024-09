Rayssa Leal e grandes nomes do skate se apresentam no Super Crown em São Paulo

Os preços dos ingressos variam, com entradas para o sábado (14/12) a partir de R$ 150; já para o domingo, quando ocorrerão as finais, os ingressos começam em R$ 200 e vão até R$ 5.040,00

Os admiradores do skate no Brasil terão a oportunidade de ver Rayssa Leal ao vivo em dezembro, durante o Super Crown, nos dias 14 e 15, que é a etapa final da Liga Mundial de Skate Street (SLS). O evento acontecerá nos dias 14 e 15 no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e contará com a presença de outros grandes nomes do esporte, como Kelvin Hoefler e Nyjah Huston, que também se destacaram nas Olimpíadas. Os preços dos ingressos variam, com entradas para o sábado a partir de R$ 150. Já para o domingo, quando ocorrerão as finais, os ingressos começam em R$ 200. Para os fãs que desejam garantir seus lugares, haverá uma pré-venda exclusiva para clientes da BB Seguros nos dias 20 e 21 de setembro, oferecendo um desconto de 35%.

No dia 22 de setembro, a pré-venda será estendida a clientes Ourocard, que terão um desconto de 15%, além de aqueles que estão cadastrados no site da SLS Brasil, que poderão usufruir de 10% de desconto. Essa é uma excelente oportunidade para os fãs do skate adquirirem ingressos com preços reduzidos. A temporada da SLS deste ano é histórica, pois apresenta a maior premiação já vista, totalizando 1,8 milhão de dólares. Os campeões do Super Crown receberão uma recompensa de 100 mil dólares cada, o que torna o evento ainda mais atrativo para os skatistas e seus seguidores.

