Miss EUA renuncia ao título por saúde mental

Noelia Voigt, a Miss EUA coroada em novembro de 2023, renunciou ao seu título visando cuidar de sua saúde mental. Nova sucessora será anunciada em breve.

Reprodução /Instagram Noelia, que foi a primeira mulher venezuelano-americana a vencer a competição nos Estados Unidos, destacou a importância de priorizar o bem-estar físico e mental



Noelia Voigt, a Miss EUA coroada em novembro de 2023, renunciou ao seu título apenas seis meses após assumir o posto. A decisão foi tomada visando ao cuidado com sua saúde mental, como anunciado por ela em suas redes sociais. Na postagem, Noelia explicou os motivos que a levaram a renunciar: a importância de tomar decisões que beneficiem a saúde mental e o crescimento pessoal. Ela expressou gratidão pela oportunidade de representar Utah com orgulho e os EUA no Miss Universo, mas afirmou que era hora de seguir em frente. Noelia, que foi a primeira mulher venezuelano-americana a vencer a competição nos Estados Unidos, destacou a importância de priorizar o bem-estar físico e mental. A Miss USA 2023 agradeceu o apoio dos fãs e seguidores, e afirmou que está pronta para começar um novo capítulo em sua vida.

A Organização do Miss EUA apoiou a decisão de Noelia e está em busca de sua sucessora. Entre as candidatas cotadas para o título estão Savannah Gankiewicz, do Havaí, que ficou em segundo lugar no concurso anterior, e outras finalistas como Alexis Loomans, Jasmine Deniels e Lluvia Alzate. A nova Miss EUA será anunciada em breve, conforme informado pelos organizadores.

