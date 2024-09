Morre, aos 88 anos, Barbara Leigh-Hunt, icônica atriz de ‘Orgulho e Preconceito’

Em 1993, atriz foi agraciada com o prêmio Olivier, um dos mais prestigiados do teatro britânico, por sua performance em ‘An Inspector Calls’

Reprodução/Redes Sociais Barbara também teve participações memoráveis em produções clássicas, como "Hamlet" e "Sherlock Holmes"



Barbara Leigh-Hunt, renomada atriz britânica, faleceu aos 88 anos. A família da artista informou que ela “partiu de forma pacífica” em sua residência localizada em Warwickshire, na Inglaterra. Leigh-Hunt ficou famosa por seu papel como Lady Catherine de Bourgh na aclamada adaptação televisiva de “Orgulho e Preconceito”, exibida em 1995. Sua interpretação marcante deixou uma impressão duradoura no público e na crítica, consolidando sua carreira no cenário artístico.

Em 1993, a atriz foi agraciada com o prêmio Olivier, um dos mais prestigiados do teatro britânico, por sua performance em “An Inspector Calls”. Além disso, Barbara também teve participações memoráveis em produções clássicas, como “Hamlet” e “Sherlock Holmes”, demonstrando sua versatilidade e talento. A trajetória de Barbara Leigh-Hunt no mundo das artes foi marcada por uma série de papéis significativos, que a tornaram uma figura respeitada no teatro e na televisão. Sua contribuição para a cultura britânica será lembrada por muitos, e sua ausência deixa um vazio no meio artístico.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane