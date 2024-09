Morre Pit Passarell, baixista da banda Viper, aos 56 anos

O músico faleceu após lutar contra um câncer no pâncreas; além do Viper, Pit lançou disco solo e compôs canções para o Capital Inicial

Arquivo pessoal Ao lado do irmão, o guitarrista Yves Passarell, Pit foi um dos fundadores do Viper



Pit Passarell, baixista da banda Viper, morreu nesta sexta-feira (27) aos 56 anos. A notícia foi divulgada pelo grupo no Instagram. O músico lutava contra um câncer no pâncreas e estava internado desde o início do mês. O corpo do Pit foi velado hoje na Funeral Home, em São Paulo. Ao lado do irmão, o guitarrista Yves Passarell, ele foi um dos fundadores do Viper, que se destacou na cena do rock brasileiro.

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de nosso amado irmão Pit Passarell hoje. Cercado pela família e amigos de toda uma vida. Uma vida cheia de luz, amor, alegria, talento e coragem. Sentiremos muito a sua falta e a saudade será infinita”, escreveu a banda nas redes sociais.

Natural de Buenos Aires, Pit Passarell era um dos integrantes mais antigos do grupo, que já havia enfrentado a perda do ex-vocalista André Matos em 2019. Além de seu trabalho com o Viper, Pit também se aventurou em uma carreira solo com o álbum “Praticamente Nada” em 2020.

Pit compôs canções inclusive para outras bandas, como o Capital Inicial, da qual seu irmão Yves se tornou guitarrista em 2001. Ele colaborou com as faixas “O Mundo”, “Seus Olhos”, “Depois da Meia-Noite”, “Algum Dia” e “Instinto Selvagem”.

