Morre Simon Fisher-Becker, ator de ‘Harry Potter’ e ‘Doctor Who’, aos 63 anos

O ator Simon Fisher-Becker, conhecido pela atuação no filme “Harry Potter e a Pedra Filosofal” e na série “Doctor Who”, faleceu neste domingo (9), aos 63 anos. A notícia foi divulgada por seu marido em uma página do Facebook. “Olá a todos, aqui é o Tony, o marido de Simon. Eu tenho notícias muito tristes. Às 14h50 desta tarde, Simon morreu”, escreveu. Tony ainda afirmou que manterá a conta ativa, mas que não sabe quando voltará a postar. Até o momento, a causa do falecimento não foi noticiada.

Além de seus papéis em Harry Potter e Doctor Who, Fisher-Becker também é conhecido por sua participação no coro da adaptação cinematográfica de “Os Miseráveis”.

