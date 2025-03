Morre André Felippe da Silva, vocalista do grupo Cilada, aos 41 anos

A informação foi confirmada pela banda, que faz uma vaquinha virtual para arrecadar fundos para cobrir as despesas do funeral; a causa da morte ainda não foi divulgada

Reprodução/Instagram André Felippe da Silva, vocalista do grupo de pagode Cilada, faleceu aos 41 anos em Tubarão



O cantor André Felippe da Silva, vocalista do grupo de pagode Cilada, morreu nesta terça-feira (11), aos 41 anos, em Tubarão, Santa Catarina. O corpo do artista foi sepultado nesta quarta-feira (12) no Cemitério Horto da Saudade. A confirmação da notícia foi feita pela banda, que iniciou uma vaquinha virtual para arrecadar fundos que ajudem a cobrir as despesas do funeral. A causa da morte ainda não foi divulgada.

“Nunca estamos preparados para tamanha perda. André sempre estava pronto para ajudar e apoiar as pessoas ao seu redor, sem medir esforços. Hoje é nossa vez de nos mobilizarmos e ajudarmos seus entes queridos para que esse momento seja um pouco mais leve”, afirmaram na publicação. De acordo com o grupo, a situação financeira da família já era complicada, pois André estava internado e, portanto, não conseguia trabalhar, resultando em uma significativa perda de renda e altos gastos com o plano de saúde.

