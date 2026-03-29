Morre Mary Beth Hurt, atriz de Hollywood, aos 79 anos de idade

Esteve no elenco de filmes de grandes diretores como Interiores (1978), de Woody Allen, e A Época da Inocência (1993), de Martin Scorsese

Reprodução/X Atriz Mary Beth Hurt



Mary Beth Hurt, atriz conhecida por ter feito parte do elenco de diversos filmes de Hollywood entre as décadas de 1960 e 2000, morreu neste domingo (29) aos 79 anos de idade. Segundo informações da revista Variety, ela havia sido diagnosticada com a doença de Alzheimer nos últimos anos.

“Ela era uma atriz, esposa, irmã, mãe, tia e amiga, e fez todos esses papéis com graça e uma feroz generosidade. Apesar de estarmos todos lamentando, há algum conforto em saber que ela não está mais sofrendo e se reuniu às suas irmãs em paz”, disse comunicado divulgado por seu marido, Paul Schrader, e sua filha, Molly.

A atriz nasceu como Mary Beth Supinger, em Marshalltown, no Estado de Iowa, nos Estados Unidos, e adotou o sobrenome de seu ex-marido, o também ator William Hurt. Os dois foram casados por cerca de uma década e se divorciaram em 1981.

No cinema, esteve no elenco de filmes de grandes diretores como Interiores (1978), de Woody Allen, e A Época da Inocência (1993), de Martin Scorsese. Em O Mundo Segundo Garp (1982) contracenou com Robin Williams, o personagem que dava nome ao título.

Atuante no teatro desde a década de 1970, recebeu três indicações aos prêmios Tony, o principal do teatro dos Estados Unidos, por seu trabalho nas peças Crimes do Coração, Benfeitores e Trelawny of the Wells.

*Estadão Conteúdo