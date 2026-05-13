‘Você foi curtir’: entenda polêmica entre Rafa Kalimann e Nattan durante gravidez 

Depressão e ausência: documentário sobre a gestação mostra solidão da atriz com afastamento do cantor

Reprodução/Instagram/@hannarocha Rafa Kalimann e Nattan celebra chegada da primeira filha



A atriz Rafa Kalimann expôs a depressão e solidão que sentiu durante a gestação da filha Zuze com Nattan, devido ao afastamento do cantor, que priorizava shows e amigos em detrimento da gravidez da esposa. As declarações foram dadas pela artista durante o documentário “Tempo para Amar”, da Globoplay.

“Quando eu sei que eu não sou uma escolha pra você, nossa família não é uma escolha, é onde me machuca (…). Eu não quero mais falar o óbvio. Tô no nono mês de gestação e, ao invés de você vir ficar comigo, você foi curtir” desabafou a atriz.

A atriz foi a responsável por produzir o documentário, que revela suas dificuldades na gestação e problemas no relacionamento com o cantor.

Saúde Mental

Rafa Kalimann compartilhou as dificuldades que enfrentou com a depressão gestacional e que o uso de antidepressivos foi essencial. “Sem remédio, eu não saio de casa. Com remédio, eu saio chorando, mas eu saio”, revelou Rafa logo no início do primeiro episódio.

A atriz conta o peso emocional que carregou nessa que foi sua segunda gestação. Kalimann sofreu um aborto espontâneo em 2024, gerando trauma e fazendo com que ela evitasse até situações simples por receio de perder o neném.

Problemas no relacionamento

A falta de apoio do cantor durante a gravidez, cumprindo agenda de shows, acabou causando um distanciamento no relacionamento, como contou Rafa. “Ele começou a fugir de tudo que pudesse trazê-lo para cá”. Nattan se defendeu, explicando quemantinha uma rotina intensa de shows e viagens: “Andava disperso, fui lançar um DVD, não conseguia vir pra casa”

Nattan disse não entender o sentimento da esposa: “Às vezes eu estava em casa, mas ela estava cozinhando e eu estava deitado no sofá. Ela falava: ‘eu quero que você esteja mais perto de mim, eu ainda me sinto sozinha’. E eu pensava: ‘meu Deus, como é que ela está se sentindo sozinha se eu estou aqui com ela?'”,

Ele também conta que encontrou amigos ao fazer um show em Porto Alegre e aproveitou para ir a Gramado com eles, escolha que Rafa confronta no primeiro episódio da série: “Quando eu sei que eu não sou uma escolha para você, nossa família não é uma escolha, é onde me machuca”.

Nattan admite sua imaturidade no processo, confessando que “fugiu” da pressão da situação e que demorou a entender a companheira, focando no lançamento de seu DVD. Porém, quando criticado em comentários na internet, o cantor recomendou que “assistissem tudo” antes de criticar.

A série documental Tempo para Amar terá quatro episódios, lançados semanalmente no GloboPlay e GNT. A filha do casal, Zuza Helena, nasceu em 6 de janeiro de 2026, em um parto que durou cerca de 40 horas, e contou com a presença do pai.