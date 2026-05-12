Chocou o Brasil: documentário sobre desaparecimento de Marco Aurélio reacende caso

A série já está disponível no Globoplay

Divulgação/Davi Victor

O desaparecimento do jovem escoteiro Marco Aurélio, um dos casos mais intrigantes e misteriosos da história criminal brasileira, acaba de ganhar uma nova produção documental. O documentário “Pico dos Marins: O Caso do Escoteiro Marco Aurélio” estreou no Globoplay e promete revisitar detalhes, teorias e reviravoltas de um caso que permanece sem solução há quase quatro décadas.

A produção mergulha no desaparecimento de Marco Aurélio Simon, de apenas 15 anos, ocorrido em 1985 durante uma trilha no Pico dos Marins, uma das montanhas mais conhecidas da Serra da Mantiqueira, localizada no interior de São Paulo. O adolescente participava de uma excursão com um grupo de escoteiros quando desapareceu sem deixar rastros, transformando o caso em um dos maiores mistérios do país.

Na época, Marco Aurélio teria sido orientado a retornar sozinho por um trecho da trilha após um desentendimento sobre o ritmo da caminhada. Pouco depois, ele simplesmente sumiu. Equipes de resgate, bombeiros, policiais e voluntários realizaram buscas intensas na região, mas nenhum vestígio conclusivo do adolescente foi encontrado.

O mistério deu origem a inúmeras especulações ao longo dos anos, desde acidente na mata até teorias mais sombrias envolvendo crime. Mesmo após décadas de investigações e tentativas de reconstruir o que aconteceu naquele dia, o caso segue oficialmente sem resposta.

O novo documentário do Globoplay também chama atenção por ter nascido a partir de um podcast de enorme sucesso: Pico dos Marins: O Caso do Escoteiro Marco Aurélio. A produção em áudio conquistou o público ao revisitar documentos, depoimentos e inconsistências do caso, reacendendo o interesse nacional pela história. Agora, a adaptação audiovisual expande essa investigação com imagens inéditas, entrevistas e uma reconstrução mais aprofundada dos acontecimentos.

Além de revisitar os fatos, a série documental busca responder perguntas que continuam ecoando desde 1985: o que realmente aconteceu com Marco Aurélio? Ele se perdeu na montanha? Sofreu um acidente? Ou existe algo ainda não revelado sobre aquele dia no Pico dos Marins?

Para fãs de true crime e histórias reais que marcaram o Brasil, “Pico dos Marins: O Caso do Escoteiro Marco Aurélio” chega como uma aposta forte do streaming, misturando investigação, emoção e um mistério que continua sem um desfecho definitivo.

A série já está disponível no Globoplay.