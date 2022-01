Morre o ator e humorista Batoré, aos 61 anos, em São Paulo

Ivanildo Gomes Nogueira tratava um câncer e estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirituba, na capital paulista

Morreu nesta segunda-feira, 10, em São Paulo, o ator e humorista Ivanildo Gomes Nogueira, conhecido como Batoré. Ele tinha 61 anos, tratava um câncer e estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirituba, zona norte da capital paulista. “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), lamenta informar que o paciente Ivanildo Gomes Nogueira (Batoré) faleceu nesta segunda-feira (10), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pirituba. Os devidos esclarecimentos médicos foram repassados à família”, diz a íntegra do comunicado divulgado pela administração paulista. Natural da cidade de Serra Talhada, no Estado de Pernambuco, o humorista se mudou para São Paulo ainda criança. O artista integrou o elenco do programa humorístico “A Praça é Nossa”, do SBT, e fez o papel do delegado Queiroz na novela “Velho Chico”, da TV Globo. Além dos trabalhos na televisão, Batoré foi vereador de Mauá, por dois mandatos.