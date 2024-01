Mulher tem cabelo preso em drone durante apresentação de Alok em Florianópolis

DJ ofereceu um ano de tratamento para fã que foi atingida por objeto em Jurerê

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Alok se apresenta no Ceará no domingo, 31 de dezembro



Uma mulher foi atingida por um drone durante um show do DJ Alok em Jurerê Internacional, Florianópolis, Santa Catarina. O incidente inusitado chamou a atenção das redes sociais. Nas imagens, é possível ver que a fã é atingida pelo objeto na cabeça. Enquanto Alok continuou o show, pessoas na plateia tentavam ajudar a moça a soltar os cabelos do aparelho voador. Um funcionário do evento conseguiu libertar a mulher do embaraço. Os shows de DJ são conhecidos por produções tecnológicas, que incluem lasers, fumaça, explosões e drones. Após o incidente, o DJ pediu desculpas pelo ocorrido e anunciou que pagará um ano de cabeleireiro para a fã. Além disso, ele convidou a moça a fazer um tratamento estético na clínica de sua esposa, Romana Novais. Na noite da virada do ano, Alok finaliza a sua agenda de 2023 com apresentações no Ceará.