Multa nos bastidores e rixa com ‘Oppenheimer’: Quais são as principais polêmicas de ‘Barbie’?

Na semana da estreia, filme coleciona polêmicas, curiosidades e atrai milhares de pessoas vestidas de rosa pelos cinemas do país

Reprodução/YouTube/WarnerBrosPicturesBR Margot Robbie e Ryan Gosling dão vida a Barbie e Ken em live-action de Greta Gerwig



Nesta semana, o filme da Barbie finalmente estreou nos cinemas brasileiros. Recheado de ironia, sarcasmo e críticas relacionadas ao feminismo e ao consumo, a produção estrelada por Margot Robbie é diferente dos desenhos animados da boneca que fizeram sucesso no passado. Longe do universo do conto de fadas, ‘Barbie’ trata a boneca como uma criação da Mattel e, ao mesmo tempo, simula a realidade da “Barbielândia”, que convive paralelamente com o mundo real. Com a alta expectativa para bilheterias e premiações, o longa de Greta Gerwig já superou as expectativas com modas e polêmicas antes mesmo de sua chegada às telonas e deve ser recordista de bilheterias em todo o mundo. Relembre a seguir as principais curiosidades envolvendo o filme e seu elenco:

Escassez global da cor rosa

Durante a produção do filme ‘Barbie’, a cor rosa foi usada à exaustão. Por causa disso, a designer Sarah Greenwood revelou à revista internacional Architectural Digest que os estoques do tom da tinta ficaram escassos após as necessidades de compra para as filmagens. O rosa fluorecente foi uma das principais cores usadas nos cenários do filme, especialmente na construção da casa da Barbie. A especialista contou que o estoque da marca Rosco para o tom ficou quase que indisponível para o resto do mundo.

Margot Robbie não foi a primeira opção

Apesar de Margot Robbie ser a grande estrela do live action, seu nome não era o principal para a adaptação da história da boneca durante as primeiras ideias e esboços para o filme. Antes dela, a humorista Amy Schumer era cotada para viver Barbie nas telonas sob produção da Sony. A opção foi descartada por “divergências criativas e conflitos de agenda”. Durante entrevista a um talk show dos Estados Unidos, a comediante assegurou que não possui problemas com a versão de Greta Gerwig. “Parece incrível, há uma nova equipe por trás do projeto e parece ser feminista e legal”, declarou.

Inspiração em clássicos do cinema do século passado

A diretora do filme ‘Barbie’, Greta Gerwig, se tornou famosa na última década por filmes com temáticas femininas como ‘Frances Ha’, ‘Adoráveis Mulheres’ e ‘Lady Bird’. Durante uma entrevista ao site de catalogamento e avaliação de filmes Letterboxd, a diretora revelou alguns dos filmes que ela usou de inspiração para o live action da boneca da Mattel. Entre os principais, estão “O Mágico de Oz” e “O Show de Truman”. “Oz é obviamente um filme bonito e extraordinário, tem uma ‘autenticidade artificial’, que eu acho linda e emotiva.”

Multa para membros da equipe que não usassem rosa

Durante as filmagens do filme, em certos dias toda a equipe deveria comparecer usando roupas rosas. Quem não fosse aos estúdios a caráter era multado e tinha o dinheiro doado para a caridade. Segundo Ryan Gosling, o “dia do rosa” acontecia nos bastidores uma vez a cada semana e Margot Robbie era a responsável por coletar o dinheiro.

‘Rixa’ com o filme Oppenheimer, de Christopher Nolan

A data de estreia de ‘Barbie’ coincidiu com a chegada aos cinemas de ‘Oppenheimer’, filme do cultuado cineasta Christopher Nolan. Com o anúncio, parte dos fãs da sétima arte passou a rivalizar as duas produções com temáticas totalmente distintas. Enquanto ‘Barbie’ fala sobre o universo de bonecas da Mattel, ‘Oppenheimer’ aborda a história real da convivência entre Robert Oppenheimer e cientistas durante o Projeto Manhattan e o desenvolvimento da bomba atômica. O burburinho fez com que Greta Gerwig e Margot aderissem à brincadeira e posassem juntas com ingressos para a estreia do filme de Nolan. O mesmo acontece em cinemas brasileiros, que programaram “Noitões” com transmissões de ambos os longas em uma mesma madrugada sob o título de “OppenBarbie” ou “Barbenheimer”.

Estreia de Dua Lipa no cinema

Quando o filme divulgou o elenco completo, alguns dos atores confirmados foram um grande choque para o público. Entre nomes como Michael Cera e Ncuti Gatwa, a grande surpresa foi a confirmação da cantora Dua Lipa em ‘Barbie’. A artista está envolvida na produção em diferentes esferas, desde a trilha sonora, com a música “Dance the Night”, até sua atuação como a versão sereia da boneca. Com menos de 10 minutos de tela, o longa é sua estreia nos cinemas.

Aparição da filha de criadores da boneca no filme

Logo quando o trailer de ‘Barbie’ foi anunciado, uma participação especial chamou a atenção. Em uma cena do “mundo real”, Margot Robbie aparece vestida de vaqueira enquanto conversa com uma senhora em um banco de praça em Los Angeles. A mulher, neste caso, é Barbara Handler, a filha e inspiração dos criadores da boneca Barbie, Ruth Handler e Eliott Handler, também fundadores da empresa Mattel. O filme ainda cria diálogos entre a boneca e Ruth Handler, que age como guia e conselheira para suas crises existenciais.

Roupas temáticas e o estilo “Barbiecore”

Conhecido como “Barbiecore”, o estilo de roupas com tons de rosa, com logomarcas e alusões à boneca da Mattel tem tomado conta das lojas de todo o mundo. O mesmo dress-code foi adotado inconscientemente pela maioria do público que acompanhou o filme na pré-estreia e na primeira noite de exibição nos cinemas. Famosos brasileiros como Larissa Manoela, Malu Borges, Mirella, Duda Reis e Mari Gonzalez estiveram de rosa da cabeça aos pés. Alguns até mesmo inovaram com reproduções de roupas de edições comemorativas da boneca.