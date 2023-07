Ana Maria Braga confunde público ao se transformar em Barbie: ‘Legalmente Loira’

Apresentadora do ‘Mais Você’ bombou nas redes sociais ao surgiu com um look rosa no programa matinal

Reprodução/Globo Inspirada em Barbie, Ana Maria Braga apresentou o 'Mais Você' toda de rosa



Foi vestida toda de rosa, dentro de uma caixa e ao som de Barbie Girl que Ana Maria Braga começou o “Mais Você” desta sexta-feira, 21. A apresentadora aproveitou o lançamento do aguardado live-action da famosa boneca da Mattel para comandar a atração matinal da Globo caracterizada. Outro detalhe é que, além do visual, sua cobiçada mesa de café da manhã também foi montada com utensílios e alimentos em tons de rosa. “Eu não poderia perder a oportunidade de me sentir a própria Barbie”, disse Ana Maria ao sair da caixa. O look da apresentadora logo virou assunto nas redes sociais, no entanto, ela passou a ser comparada a Elle Woods, personagem vivida por Reese Witherspoon em “Legalmente Loira”. “Ana Maria Braga patrimônio imaterial do entretenimento”, comentou uma pessoa no Twitter. “Ana Maria Braga mirou na Barbie e acertou na ‘Legalmente Loira’ (risos)”, escreveu outra. “Ana Maria Braga é Elle Woods na comédia Legalmente Loira. Ela se mete em altas aventuras com uma turminha do barulho na Universidade de Harvard e vai aprender que não precisa de homem para ter diploma. Hoje, na ‘Sessão da Tarde’!”, brincou mais uma, simulando um comercial do filme. Veja a repercussão:

Ana Maria Braga patrimônio imaterial do entretenimento pic.twitter.com/0F0RcLh0EW — Telecotidiano (@telecotidiano) July 21, 2023

Ana Maria Braga é Elle Woods na comédia Legalmente Loira. Ela se mete em altas aventuras com uma turminha do barulho na Universidade de Harvard e vai aprender que não precisa de homem para ter diploma. Hoje, na Sessão da Tarde! pic.twitter.com/uvCRNBnrwz — Rafael Campos (@rafaelcampos) July 21, 2023

Amei que a Ana Maria Braga divulgou "Legalmente Loira" no programa Mais Você. Amo esse filme pic.twitter.com/gsabsmrdGO — Cinedoor (@cinedooroficial) July 21, 2023

Ana Maria Braga mirou na Barbie e acertou na Legalmente Loira kkkk pic.twitter.com/Z5tl2X8iDt — Fernanda Lagoeiro (@fergabs) July 21, 2023

Gente, a Ana Maria Braga causando todas de Barbie Legalmente loira.

🤭😍 pic.twitter.com/k97oJ4jFhN — Bruninha Bolena 👸🏻🔥🚩 (@BruninhaBolena) July 21, 2023