Mundo Pixar retorna para São Paulo e executivos revelam detalhes da edição com exclusividade

Em entrevista para a Jovem Pan, Jay Ward, Creative Director of Franchise da Pixar Animation Studios, e Luiza Queiroz, Marketing Director, Live Entertainment & Franchise Integrated contam sobre os desafios da montagem

Victória Xavier/Jovem Pan Os novos espaços chegam ao Shopping Center Norte com direito a salas perfumadas



O Mundo Pixar chega novamente em São Paulo a partir desta quarta-feira (18) e promete encarar os fãs de alguns dos maiores filmes de todos os tempos. Com salas inéditas para tirar fotos e interagir com os personagens, os novos espaços chegam com novidades e com direito a salas perfumadas, cada uma com um cheiro característico para fazer o fã se sentir dentro do filme.

Em entrevista exclusiva para a Jovem Pan, Jay Ward, Creative Director of Franchise da Pixar Animation Studios, e Luiza Queiroz, Marketing Director, Live Entertainment & Franchise Integrated contaram um pouco sobre os desafios e sobre a edição 2025, que acontece no Shopping Center Norte, em São Paulo.

“Foram muitos desafios, o primeiro era de se superar. Fizemos uma pesquisa para trazer o que estavam pedindo e as franquias que eles queriam ver, como Vida de Inseto. Incialmente, nós não havíamos pensado sobre esse estilo, mas os fãs queriam e pediam muito, então abrimos uma sala nova”, contou Luísa. “Trouxemos também outros elementos de interatividade e sensorial, cada sala tem um cheiro, por exemplo. Estamos sempre buscando coisas novas”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para Jay, um dos pontos principais, era descobrir quais filmes dariam salas divertidas e interessantes. “O time do Brasil me passou as salas que eles achavam que deveriam ser feitas e eu topei. Foram dois desafios: O primeiro era a questão de o filme era ou não popular e o segundo era saber se o filme conseguiria ser transformado em uma sala legal, com uma experiência boa para o consumidor”, afirmou. “Um exemplo que não deu certo, foi Wall-E. É um filme incrível, que muitos amam, mas não funciona em uma exposição como essa. Chegamos a criar, mas ficou meio triste, não era algo divertido. Ótimo filme, mas não tão bom nessa parte da experiência”.

Algumas das salas inéditas são as salas de Vida de Inseto e Viva a Vida é Uma Festa, que foi um sucesso no México e na Ásia. “Vida de Inseto é uma experiência interessante, porque não é tão conhecido, mas funciona muito bem como sala”, contou Jay. “Tudo começou aqui, antes de Europa e Ásia, tudo foi aqui. Não é só uma diferença de consumidor, mas também o que eles ver. Um exemplo é Viva: A Vida é Uma Festa. A primeira vez do evento em São Paulo, não tinha uma sala, mas no México tinha que ter. Elas ficaram tão incríveis que as duas salas estão aqui no Brasil. Outro fator, é que Viva também foi muito bem na Ásia, porque fala sobre honrar seus ancestrais, então estamos aprendendo sempre”, completou.

Outro fator crucial é o fato de que, diferente da primeira edição, as salas foram pensadas para que o público possa ter uma experiência imersiva e não somente oportunidade de fotos “É tudo muito mais imersivo. Quando começamos, pensamos somente nas fotos e agora temos pelo menos 2 pontos para fotos em cada sala, mas somado com momentos de interação. Antes era algo do tipo ‘olhe, mas não toque’, agora você tem salas onde é possível tocar, abrir o armário, sentir a experiência”, afirmou o diretor.

Com uma experiência completa que leva de 45 a 60 minutos, a experiência conta com salas dos filmes Vida de Inseto, Red: Crescer é uma Fera, e duas salas de Viva – A vida é uma festa na exposição, além de Elementos e Luca, inéditos em São Paulo. Sem contar filmes já consagrados como: Carros, Toy Story, Monstros S.A, Divertida Mente 2, Os Incríveis e UP- Altas Aventuras que terão suas salas reformuladas e cheias de surpresas. Um exemplo é o cenário de Divertida Mente 2, último grande sucesso da Pixar, que ganha upgrade junto com o filme. Além da réplica da nova sala de comando das emoções de Riley, a exposição vai trazer uma nova emoção que encantará a todos os visitantes.

SERVIÇO

Data: a partir de 18 de junho de 2025

Hora: Terça-feira a domingo e feriados, das 10:00 às 21:00

Duração: aproximadamente 1h

Localização: Estacionamento do Shopping Center Norte (Av. Otto Baumgart, 245 – Vila Guilherme, São Paulo – SP)

Idade: Livre

Acessibilidade: Sonorização e iluminação menos agressivas para uma melhor experiência de pessoas no espectro, sala de descompressão especialmente para pessoas no espectro autista (TEA) ou com outros transtornos neurodivergentes, áudio guia disponível via QR code no local, placas em Braile, e acessibilidade para cadeirantes.

Preço: a partir de R$45 reais / Clientes Nubank têm condições exclusivas

Ingressos: disponíveis para compra no site oficial