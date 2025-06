De ‘Lucca’ a ‘Toy Story’: Mundo Pixar volta a SP com cenários inéditos

Com novos espaços de ‘Luca’, ‘Red: Crescer é uma Fera’ e ‘Elementos’, a segunda edição do evento aposta em cenários imersivos e sensoriais para encantar fãs de todas as idades

Jovem Pan News Jovem Pan visitou o Mundo Pixar no Shopping Center Norte



Apertem os cintos, a segunda edição do Mundo Pixar abre as portas ao público nesta quinta-feira (18), no Shopping Center Norte, em São Paulo, e pode acreditar, a experiência está maior, com cenários inéditos e pronta para transportar os visitantes diretamente para dentro dos filmes. A Jovem Pan visitou o espaço antes da estreia e te mostra tudinho que vimos por lá.

São 14 ambientes imersivos de 12 animações, incluindo clássicos amados como “Toy Story” e “Carros”, e novidades muito pedidas, como “Lucca”, “Elementos”, “Red: Crescer é uma Fera” e até “Vida de Inseto”. Mas esqueça óculos de realidade virtual ou telas por toda parte: a proposta é sentir os espaços. “A gente não usa muita tecnologia, porque as pessoas já estão muito cheias dela. A ideia é te trazer para dentro do filme sem usar todos esses artifícios”, explica Wagner Zaratin, idealizador do projeto, que é 100% brasileiro.

Novidades pensadas para os fãs

Segundo Zaratin, essa nova versão foi criada especialmente para o retorno a São Paulo, ouvindo o que o público mais queria ver. “O projeto que roda o mundo ainda é a versão 1.0, e essa a gente chama de 2.0. Seguimos as pesquisas de satisfação para escolher as animações mais pedidas e repaginar as que não podiam sair, sem perder o encanto. Acho que conseguimos um ótimo mix de novidades com as tradicionais”, pontua.

O que dá para fazer no Mundo Pixar?

Os fãs vão amar a exposição! Além de garantir fotos lindas nos cenários dos filmes e ao lado de personagens icônicos como Mike Wazowski e James P Sallivan, dá para reproduzir sons na casa de “Up – Altas Aventuras”, virar um urso no espaço de “Red”, imitar uma formiguinha em “Vida de Inseto”, conhecer embaixo da cama do Andy em “Toy Story”, deitar nas caminhas das emoções de “Divertida Mente” e muito mais.

E fique atento aos detalhes: cada sala tem um cheiro característico! Além disso, para os detetives de plantão, a clássica bola da Pixar está escondida em cada cenário. Um spoiler: a que está escondida no cenário de “Viva, a Vida é Uma Festa” vai exigir um olhar de águia. E por fim, é claro, uma lojinha com camisetas, bonés, canecas, copos, ursinhos de pelúcia e várias lembrancinhas dos seus filmes preferidos. É um passeio que promete arrancar sorrisos de toda a família, dos pequenos aos que cresceram com essas histórias.

SERVIÇO – MUNDO PIXAR 2.0

Onde: Estacionamento do Shopping Center Norte (Travessa Casalbuono, 120 – Vila Guilherme, São Paulo)

Quando: A partir de 18 de julho de 2024

Ingressos

Dias de semana: A partir de R$ 96 (inteira)

Finais de semana e feriados: A partir de R$ 145 (inteira)

Pacotes para famílias e grupos estão disponíveis com desconto

Meia-entrada: Crianças de 3 a 13 anos, estudantes, idosos (60+), PCD e acompanhante, professores da rede pública e aposentados

Gratuidade: Crianças até 2 anos e 11 meses não pagam

Há espaço de descompressão para pessoas neurodivergentes com entrega de óculos com filtro verde e protetores auriculares canceladores de ruído