‘Toy Story’ completa 30 anos e ganha ativação em São Paulo

A comemoração acontecerá no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, nos dias 21, 22, 28 e 29 de junho, das 10h às 18h, com entrada gratuita

Divulgação A ativação temática da franquia terá espaços instagramáveis, showroom de produtos licenciados e atividades inspiradas no universo de Toy Story



Para celebrar os 30 anos do lançamentos de um dos filmes mais icônicos e atemporais da Pixar, a magia de Toy Story, que já levou 169 milhões de brasileiros para os cinemas, desembarca na Festa Junina do Família no Parque Villa-Lobos, em São Paulo (SP) — uma escolha criativa inspirada na essência dos personagens Woody e Jessie, cuja estética westerndialoga perfeitamente com as tradições típicas dessa época tão querida pelos brasileiros.

Voltada para fãs de todas as idades, a ativação temática da franquia marcará presença no evento nos dias 21, 22, 28 e 29 de junho com espaços instagramáveis, showroom de produtos licenciados com possibilidade de compra pelo Mercado Livre e atividades juninas inspiradas no universo de Toy Story, garantindo uma experiência nostálgica e divertida. A programação é gratuita e acontece a partir das 10h da manhã até as 18h. A cada dia, os primeiros 300 participantes a realizarem as atividades de “pescaria”, “busca do brinquedo perdido” e ‘’pregar o rabo no Bala no Alvo’’ ganharão brindes exclusivos do evento.

Os fãs também vão poder aproveitar uma experiência inspirada no filme “Toy Story 4”, em que deverão ajudar os personagens a encontrar um brinquedo perdido. Outras iniciativas interativas incluem Correio Elegante, Oficina de Chapéu de Palha e Kit de Pintura para as crianças. As comemorações de três décadas de “Toy Story” começaram em 2024, quando novidades sobre “Toy Story 5” foi anunciado. Agora, a franquia promete animar as comemorações juninas dos fãs.