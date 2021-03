Após críticas de Rick Bonadio, Pedro Sampaio faz remix funk dos Mamonas Assassinas

Produtor musical disse ter ficado envergonhado por Cardi B ter usado um remix do DJ durante sua apresentação no Grammy

Reprodução/ Twitter DJ Pedro Sampaio respondeu Rick Bonadio com música



Cardi B surpreendeu a todos com sua performance no Grammy 2021 na noite deste domingo, 14. Mas o que caiu na boca do povo mesmo foi o remix funk que a cantora usou do DJ brasileiro Pedro Sampaio. No início da manhã desta segunda-feira, 15, o produtor musical, Rick Bonadio, fez uma série de críticas ao fato nas redes sociais e foi rebatido por Anitta. Como resposta, à noite Pedro publicou um remix que fez, em versão funk, da música ‘Pelados em Santos’, da banda Mamonas Assassinas que foi produzida por Bonadio nos anos 1990. Na legenda da publicação, o DJ comentou. “Na minha opinião, Mamonas combina muito com funk #FicaDeQuatro”, usando a hastag da expressão que o produtor disse “ter vergonha”. Confira abaixo o vídeo de 32 segundos.