Acusado da morte do rapper Tupac Shakur se declara inocente

Duane Keith Davis, acusado de ser um dos autores intelectuais do tiroteio que matou o rapper Tupac Shakur há 27 anos, se declarou inocente, nesta quinta-feira, 2, da acusação de homicídio com arma que ele enfrenta em um tribunal do condado de Clark, Nevada, nos Estados Unidos. “Keffe D” Davis, como se autodenomina esse ex-líder da gangue de rua South Side Compton Crips, confirmou anos atrás em suas memórias que estava no carro de onde saíram os tiros que atingiram o cantor, que morreria seis dias depois, em um hospital de Las Vegas. Além de se declarar inocente, o suspeito, que já cumpre pena de 28 anos pela morte de um empresário de Compton (Los Angeles) em 2015, também respondeu a diversas perguntas do tribunal sobre sua vida e disse que não está atualmente sob influência de qualquer droga ou medicamento. O comparecimento de Davis, representado por defensores públicos, foi adiado por semanas porque ele não teve acesso a uma defesa jurídica privada.

No entanto, como anunciou hoje, ele está tentando contratar Ross Goodman, um advogado de defesa de alto nível cujo pai é ex-prefeito de Las Vegas, para defendê-lo. Há duas semanas, o próprio Goodman disse que os promotores não têm testemunhas e provas importantes para incriminar Davis neste assassinato ocorrido 27 anos atrás. A versão da acusação limita-se às memórias e entrevistas que o suspeito tem dado ao longo deste tempo, nas quais revelou que obteve uma pistola calibre 40 e que a entregou a Anderson, outro membro da gangue que estava no banco de trás do veículo e que, segundo ele, foi quem atuou como atirador.

Anderson, então com 22 anos, negou envolvimento no assassinato de Shakur em 1996, mas morreu dois anos depois em outro tiroteio em Compton. O resto dos passageiros também já morreram. “Keffe D” foi preso em 29 de setembro em frente a uma casa nos subúrbios de Henderson (Las Vegas), onde a polícia cumpriu um mandado de busca em 17 de julho, chamando novamente a atenção para um dos assassinatos de maior repercussão da história. Tupac Shakur morreu em 13 de setembro de 1996 em um hospital de Las Vegas, seis dias depois de levar quatro tiros enquanto andava de carro com sua amiga e fundadora do selo Death Row, Marion “Suge” Knight, que negou ter testemunhado no julgamento de Davis. Apesar de ter morrido com apenas 25 anos, Tupac é considerado um dos rappers mais influentes de todos os tempos. Ele foi indicado a seis prêmios Grammy, foi introduzido de forma póstuma no Hall da Fama do Rock and Roll em 2017 e ganhou este ano uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

*Com informações da EFE