Adele anuncia nova música e brasileiros reagem: ‘Pague o Martinho da Vila’

‘Easy On Me’ é o nome da faixa que a cantora vai lançar seis anos após seu último álbum

Reprodução/Instagram/adele/05.10.2021 Alede vai lançar 'Easy On Me' no próximo dia 15 de outubro



A cantora Adele anunciou nesta terça-feira, 5, nas redes sociais que vai lançar após seis anos uma nova música chamada Easy On Me no próximo dia 15 de outubro. O anúncio aumentou os rumores de que a artista britânica vai lançar um novo álbum em breve. As especulações começaram após um DJ de uma rádio canadense fazer um post no Twitter dizendo que a artista lançaria uma nova música no dia 1º de outubro. Adele não lançou nada na data, mas o título do seu suposto novo álbum, “30”, estampou outdoors ao redor mundo. O último álbum da cantora, “25”, foi lançado em 2015 e garantiu um Grammy para a artista.

Com a nova música a caminho, Adele foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça e os brasileiros logo começaram a comentar sobre o suposto plágio envolvendo uma música interpretada por Martinho da Vila. “Todo mundo sabe que Adele está lançando o álbum assim do nada para poder arrecadar dinheiro para pagar o processo do Martinho da Vila. E eu vou entrar nessa vaquinha”, escreveu um seguidor. “Pague o Martinho da Vila agora”, comentou outro. “Isso aí, venda bastante o single porque precisará pagar o Martinho da Vila”, ironizou mais um. Há cerca de um mês, o compositor Toninho Geraes tornou público que entrou uma ação contra Alede alegando que a música Million Years Ago, do álbum “25”, era uma plagio da música Mulheres. Na ocasião, a assessoria de imprensa do compositor informou à Jovem Pan que a artista já tinha sido notificada e que detalhes do processo não seriam divulgados.

pay Martinho da Vila's rights NOW — filho de Maria (@elmeninolobo) October 5, 2021

Martinho da Vila esperando Adele lançar música nova pic.twitter.com/ejUxuFcAeY — Bricio (@brincoland) October 5, 2021

ela jogando as cifras das músicas do martinho da vila pra fora do carro https://t.co/T0hYguj6eq — massolar michel (@michelmassolar) October 5, 2021

Finalmente vem aí, agora ela vai poder pagar o Martinho da Vila 🙏 https://t.co/lXan4y2yUI — aqpenaserya (@IsadoraMller9) October 5, 2021

Martinho da Vila indo escutar a prévia de Easy On Me pra ver se a Adele não pegou outra música dele pic.twitter.com/hmEmGYMkod — Mateus Gabriel (@lucarbiti) October 5, 2021

Todo mundo sabe que Adele tá lançando o album assim do nada pra poder arrecadar dinheiro pra pagar o processo do Martinho da Vila

E eu vou entrar nessa vaquinha — Evelyn O'Connell – La Bibliothecaire (@evelynoconel) October 5, 2021