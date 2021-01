Marília Mendonça ultrapassa Beatles e Katy Perry em streaming de música

Cantora também está a frente de Sia, Katy Perry, Linkin Park e Michael Jackson

Reprodução/Instagram/mariliamendoncacantora Marília Mendonça ocupa a 41ª posição mundial dos mais seguidos no Spotify



É de sofrência que o povo gosta! A cantora Marília Mendonça conseguiu ultrapassar os Beatles em números de seguidores no streaming de música Spotify. Segundo a Som Livre, a artista já é brasileira mais seguida na plataforma e, agora, ela ocupa a 41ª posição no ranking mundial – sendo um marco em sua carreira. A sertaneja conta com mais de 18,5 milhões de seguidores – mais do que artistas internacionais como Sia, Katy Perry, Linkin Park, The Chainsmokers, AC/DC, Kendrick Lamar e Michael Jackson. Além de bombar no streaming de música, a dona de hists como Infiel e Todo Mundo Vai Sofrer também é um sucesso no YouTube. Por lá, ela soma mais de 12,6 bilhões de visualizações e, por conta disso, ocupa a 38ª posição dos canais que mais possuem visualizações no mundo. Esse expressivo número coloca a brasileira a frente de outros nomes de peso, como Adele, Coldplay e Selena Gomez.

Aos 25 anos, Marília é conhecida como a “rainha da sofrência” por cantar e compor músicas que causa identificação com seu público. A cantora fez parte do movimento conhecido como “feminejo”, no qual as mulheres passaram a ocupar mais espaço na música sertaneja – que por anos foi dominado por homens. Este ano, a artista promete emplacar novos hits e já lançou a música Foi por Conveniência. Nesta sexta-feira, 29, ela vai divulgar a faixa Troca de Calçada, mais uma composição autoral que deve fazer sucesso nas rádios e streamings de música.