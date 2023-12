Afonso Nigro revela cirurgia para a retirada de tumor no rim

Cantor compartilhou sua experiência e expressou sua gratidão a Rodrigo Faro e aos médicos que o acompanharam durante o procedimento

O cantor Afonso Nigro revelou nesta segunda-feira, 18, que passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no rim direito. A notícia veio à tona após o artista agradecer publicamente ao apresentador Rodrigo Faro por tê-lo alertado sobre a importância de fazer check-ups regulares após os 40 anos. Em uma postagem no Instagram, Nigro compartilhou sua experiência e expressou sua gratidão a Faro e aos médicos que o acompanharam durante o procedimento. Segundo o cantor, a conversa sobre exames de rotina surgiu enquanto eles estavam se preparando para gravar uma nova música juntos. “Nunca tinha feito um check-up antes, mas o Rodrigo me incentivou a fazer. Ele sempre faz todos os anos”, revelou Nigro. “Quando anjos da guarda entram na sua vida, você só pode agradecer”, acrescentou o cantor na legenda da publicação.

Emocionado, Afonso Nigro também compartilhou uma curiosidade revelada por Rodrigo Faro. “Agora, eu tenho dois aniversários: o dia 18, quando fiz a cirurgia, e o dia 28, quando nasci novamente”, contou o cantor, ressaltando a importância do apoio dos amigos, que também foram integrantes do grupo musical Dominó. Em 2020, eles lançaram um dueto gravado à distância da música “More Than Words”, da banda Extreme.