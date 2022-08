Escritor britânico Salman Rushdie passa por cirurgia após ser esfaqueado nos Estados Unidos

Autor de ‘Versos Satânicos’ recebe ameças de mortes de iranianos desde 1980; no entanto, motivo do ataque ainda não foi esclarecido

Herbent Neubauer/AFP - 16/11/2019 O autor britânico Salman Rushdie fala ao apresentar seu livro "Quichotte" no Volkstheater em Viena, Áustria, em 16 de novembro de 2019.



O escritor britânico Salman Rushdie, cujos escritos o tornaram alvo de ameaças de morte de iranianos, foi submetido a uma cirurgia de emergência após ser esfaqueado em um evento no Estado de Nova York, nesta sexta-feira, 12. Rushdie foi levado de helicóptero ao hospital e submetido a uma cirurgia, informou seu empresário Andrew Wylie em um comunicado no Twitter, prometendo atualizar a informação sobre o estado de saúde do escritor o quanto antes. Mais cedo, a polícia de Nova York disse que o escritor foi ferido por uma faca pouco antes do meio-dia do horário local, antes de uma conferência literária em Chautauqua, perto do lago Erie, 110 km ao sul de Buffalo. “O suspeito correu para o palco e atacou Rushdie e um entrevistador. Ele foi esfaqueado aparentemente no pescoço e levado de helicóptero para um hospital da região. Seu estado de saúde ainda é desconhecido”, anunciou em comunicado.

Um policial estadual designado para o evento na Instituição Chautauqua, onde Rushdie deveria falar, “imediatamente deteve o suspeito”, segundo o comunicado da polícia. As autoridades não deram detalhes sobre a identidade dele ou o provável motivo do ataque. Imagens postadas online mostram pessoas correndo para ajudar Rushdie no palco. “Um evento horrível acaba de acontecer na Instituição Chautauqua: Salman Rushdie foi atacado no palco. O anfiteatro foi evacuado”, escreveu uma testemunha nas redes sociais. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, disse que Rushdie estava vivo e o elogiou como “uma pessoa que passou décadas dizendo a verdade ao poder.”

*Com informações da AFP