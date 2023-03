Alicia Keys anuncia dois shows no Brasil; confira cidades e datas

Cantora e ícone do R&B virá à América do Sul em maio para concluir mais uma etapa de sua turnê mundial; venda de ingressos começa nesta quarta-feira, 22

Romain Maurice / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP MIAMI BEACH, FLORIDA - OCTOBER 08: Alicia Keys attends JR Ridinger Celebration Of Life at Faena Forum on October 08, 2022 in Miami Beach, Florida. Romain Maurice/Getty Images for Haute Living/AFP (Photo by Romain Maurice / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)



A cantora e estrela do R&B Alicia Keys anunciou shows no Brasil em maio de 2023. A vencedora do Grammy e dona de hits como “If Ain’t Got You” e “No One” virá ao país para duas apresentações que farão parte da turnê mundial Alicia + Keys World Tour. Os shows acontecerão nos dias 3 e 5 de maio, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente. No Rio, o show acontecerá na Jeunesse Arena, enquanto que, na capital paulista, a cantora de apresentará no Allianz Parque. Alicia também anunciou shows na Argentina, no Chile, na Colômbia e três noites no México antes de encerrar o braço latino de sua turnê. Os titulares de cartão BRB terão pré-venda exclusiva no dia 22 de março, às 10h nas plataformas online e às 12h nas bilheterias oficiais. Para o público geral, a venda começa no dia 23 de março. No Rio de Janeiro, os preços variam entre R$ 225 (Meia-Entrada Cadeira nível 3) e R$ 920 (Cadeira Diamante). Em São Paulo, os valores vão de R$ 275 (Meia-Entrada Cadeira Superior) a R$ 980 (Cadeira Diamante).