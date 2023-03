Netflix anuncia ator que será Ayrton Senna em minissérie; saiba detalhes

Piloto será vivido por Gabriel Leone: ‘É uma honra poder interpretar um dos maiores ídolos nacionais’

Pascal PAVANI, Jean-Loup GAUTREAU / AFP Ayrton Senna vai ganhar uma minissérie na Netflix protagonizada por Gabriel Leone



A Netflix anunciou nesta terça-feira, 21, que o ator Gabriel Leone assumirá o papel de Ayrton Senna na minissérie que vai explorar parte da vida do lendário piloto de Fórmula 1. A produção tem como objetivo mostrar as dores e alegrias do brasileiro que se tornou uma espécie de herói nacional e ganhou fama mundial. Senna morreu em 1994 em um acidente na Itália e, caso estivesse vivo, completaria 63 anos nesta terça. “É uma honra poder interpretar um dos maiores ídolos nacionais, não só do esporte, mas um ícone que inspirou o nosso povo e os amantes de velocidade do mundo todo”, comentou Leone. “Contar essa história para milhões de pessoas de vários países com a Netflix é uma grande responsabilidade e será, sem dúvida, um dos maiores desafios da minha carreira até então.” A família do piloto tem participação ativa na minissérie, que conta com Vicente Amorim como showrunner e Vicente Amorim e Julia Rezende como diretores. Em seis episódios, serão exploradas não apenas as conquistas do tricampeão de Fórmula 1, mas também sua trajetória de superação e relações pessoais. O ponto de partida da trama é quando Senna inicia a carreira automobilística e se muda para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford.