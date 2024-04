Alok lança novo álbum ‘O Futuro é Ancestral’ com participação de lideranças indígenas do Acre

Com oito povos diferentes e fruto de mais de 500 horas de gravações, o projeto visa difundir a riqueza e a diversidade brasileira

Reprodução/Instagram O álbum foi apresentado ao público no Dia dos Povos Indígenas



O DJ Alok lançou, nesta sexta-feira (19) o seu novo trabalho artístico musical: “O Futuro é Ancestral”. O álbum, apresentado ao público no Dia dos Povos Indígenas, conta com a participação do ator, cantor e líder espiritual do povo Huni Kuin do Acre, Mapu Huni Kuin. Com mais de 60 músicos indígenas, de oito povos indígenas diferentes, o projeto “O Futuro é Ancestral” é um disco autoral que visa difundir a riqueza e a diversidade brasileira, resultado de mais de 500 horas de gravações.

Do Acre, além de Mapu, também participam do projeto:Tashka Yawanawá, Matisini Yawanawá, Rasu Yawanawa, sendo dois povos originários acreanos a celebrarem mais uma projeto musical com Alok, Huni Kuin e Yawanawa. Para dar nome ao novo projeto musical, Alok escolheu o título do último livro de Ailton Krenak, pensador, primeiro indígena a ingressar na Academia Brasileira de Letras e conselheiro do DJ.

Em coletiva de imprensa, ele falou sobre o novo álbum e sua relação com os povos indígenas. “Em 2014/2015, eu estava em um momento meio depressivo da minha vida, buscando inspiração. Foi quando vi um vídeo do povo Yawanawa cantando; achei lindo e sabia que precisava ir lá conhecer. Nós passamos 10 dias juntos, e foi um momento de ressignificar muitas coisas em minha vida” disse o DJ.

Veja a publicação de Alok:

O artista da música eletrônica é também defensor das lutas dos povos originários e tem dado visibilidade a figuras indígenas nas redes sociais. Ele recebeu um prêmio no Festival de Cannes, na França, por sua atuação nesse campo. Neste sábado, 20, Alok e os artistas indígenas farão um show gratuito na Esplanada dos Ministérios, em celebração ao aniversário de Brasília. o acreano Mapu Huni Kuiné preença confirmada no evento.