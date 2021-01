Alok ultrapassa Anitta e se torna brasileiro mais ouvido do Spotify; veja novo clipe

Produtor de música eletrônica, que lançou nova música na última sexta-feira, chegou à marca de 16,678 milhões de ouvintes mensais

Divulgação/Instagram @alok O Dj e produtor Alok lançou o single "Rapture" na última sexta-feira



O DJ Alok se tornou o artista brasileiro mais tocado no Spotify de acordo com a média de ouvintes mensais do serviço de streaming de músicas. O expoente da música eletrônica alcançou a marca de 16,678 milhões de pessoas que o escutaram e desbancou a cantora pop Anitta (16,567 milhões). A plataforma chega a esse cálculo somando o número de ouvintes que escutaram pelo menos uma música do artista nos últimos 28 dias. Cada perfil contabiliza um ouvinte, mesmo que tenha dado “play” em mais de uma música do mesmo cantor, produtor ou banda.

Em seu perfil no Instagram, o produtor agradeceu aos fãs. “Dedico isso a vocês que fazem esse sonho se tornar realidade. Obrigado”, escreveu. No mesmo texto, ele citou o cantor Raul Seixas. “Um sonho que se sonha só, é apenas um sonho. Sonho se que sonha juntos, se torna realidade.” Trata-se de um trecho de “Prelúdio”, composição do famoso roqueiro brasileiro. Na última sexta-feira, 8, Alok lançou o single “Rapture”, uma parceria dele com o produtor irlandês Daniel Blume. “Essa [música] eu fiz em junho de 2020. O clipe, dirigido pelo incrível Paul Trillo, foi feito durante o lockdown que o mundo vivia [devido à pandemia do coronavírus]”, contou o DJ brasileiro.

Confira o clipe de “Rapture”, nova música de Alok: