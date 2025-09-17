Amazônia Live começa nesta quarta com Mariah Carey em palco flutuante em formato de vitória-régia

Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara abrirão o show de hoje para a diva pop em Belém do Pará; no sábado (20), Ivete Sangalo será a atração principal do festival

JOTA ERRE/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Mariah Carey canta nesta quarta-feira (17) no rio Guamá



O festival Amazônia Live – Hoje e Sempre começa nesta quarta-feira (17), em um palco flutuante no rio Guamá, em Belém do Pará. Nomes como Mariah Carey, Joelma e Gaby Amarantos estarão na atração que também contará com uma apresentação no sábado (20).

O evento é uma iniciativa da Rock World, produtora de festivais como o The Town e o Rock in Rio, com o intuito de trazer à tona a conversa sobre crises climáticas e que é alinhada com a 30ª Conferência das Partes para o Clima (COP30), que ocorrerá no Pará em novembro. Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara abrirão o show desta quarta para a diva pop Mariah Carey, que cantará no palco flutuante em formato de vitória-régia.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O show será apresentado por Guilherme Guedes e Laura Vicente, além dos comentários de Kenya Sade e Milton Cunha sobre as questões ambientais da Amazônia. Apesar dos ingressos esgotados, é possível assistir a atração no Multishow e na Globoplay, a partir das 18h15. Uma retrospectiva dos melhores momentos também passará na TV Globo após o reality Estrela da Casa.

No sábado (20), Ivete Sangalo será a atração principal do dia, que também conta com a apresentação musical de Viviane Batidão, Lambateria Baileshow com Lia Sophia e a Orquestra Jovem Vale Música. O evento será gratuito, no Estádio do Mangueirão, também em Belém. A exibição das atrações do sábado ainda não foi confirmada.

Apresentações Rio Guamá

Quarta-feira (17 de setembro)

Horário: a partir das 18h15

Local: palco flutuante no Rio Guamá

Artistas: Mariah Carey, Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara

Apresentações no Mangueirão

Sábado (20 de setembro)

Abertura dos portões: 16h30

Início dos shows: 18h30

Último acesso ao recinto: 22h45

Artistas: Ivete Sangalo, Viviane Batidão, Lambateria Baileshow convida Lia Sophia e a Orquestra Jovem Vale Música

Classificação etária: 18 anos (menores de 18 anos devem ir acompanhados de um pai ou responsável legal com termo autenticado em cartório e menores de 12 anos somente acompanhados de um dos pais)

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos