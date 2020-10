American Music Awards 2020 divulga lista de indicados; confira

Justin Bieber, Post Malone, Roddy Ricch, Taylor Swift e The Weeknd foram indicados na principal categoria do prêmio, Artista do Ano

Reprodução/Twitter O American Music Awards 2020 está marcado para o dia 22 de novembro



O American Music Awards 2020 (AMA’S) divulgou ao vivo durante o programa “Good Morning America” na manhã desta segunda-feira, 26, a lista de indicados para a edição deste ano. A premiação está marcada para o dia 22 de novembro. Justin Bieber, Post Malone, Roddy Ricch, Taylor Swift e The Weeknd foram indicados na principal categoria do prêmio, Artista do Ano. A cantora Dua Lipa, que concorre à Artista Favorita Feminina Pop/Rock e Música Favorita Pop/Rock, esteve presente no GMA para anunciar algumas categorias. A dona do hit “Don’t Start Now” também se apresentará pela terceira vez no AMA’S. Roddy Ricch e The Weeknd lideram os indicados com 10 nomeações cada. Megan Thee Stallion é a revelação feminina. Pela primeira vez no prêmio, a cantora terá a chance de ganhar por cinco vezes. A maior recordista como Artista do Ano, Taylor Swift, concorre em quatro categorias. Os fãs podem votar pelo Twitter e pelo site da premiação.

Confira lista dos indicados ao AMA 2020:

Artista do Ano

Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch

Taylor Swift

The Weeknd

Artista Revelação

Lewis Cepaldi

Doja Cat

Da Baby

Lil Baby

Roddy Ricch

Megan Thee Stallion

Álbum Favorito Pop/Rock

Fine Line – Harry Styles

folklore – Taylor Swift

After Hours – The Weeknd

Melhor Música Pop/Rock

Someone You Loved – Lewis Capaldi

Don’t Start Now – Dua Lipa

Circles – Post Malone

The Box – Roddy Ricch

Blinding Lights – The Weeknd

Artista Favorito Masculino Pop/Rock

Justin Bieber

The Weeknd

Post Malone

Artista Favorita Feminina Pop/Rock

Dua Lipa

Lady Gaga

Taylor Swift

Duo ou Grupo Favorito Pop/Rock

BTS

Jonas Brothers

Maroon 5

Artista Favorito Feminino Rap/Hip-Hop

DaBaby

Juice WRLD

Roddy Ricch

Artista Favorita Feminina Rap/Hip-Hop

Cardi B

Nicki Minaj

Megan Thee Stallion

Álbum Favorito Rap/Hip-Hop

My Turn – Lil Baby

Eternal Atake – Lil Uzi Vert

Please Excuse Me For Being Antisocial – Roddy Ricch

Música Favorita Rap/Hip-Hop

WAP – Cardi B e Megan Thee e Stallion

Rockstar – DaBaby e Roddy Ricch

The Box – Roddy Ricch

Álbum Favorito Soul/R&B

Hot Pink – Doja Cat

Over It – Summer Walker

After Hours – The Weeknd

Música Favorita Soul/R&B

No Guidance – Drake e Chris Brown

Playing Games – Summer Walker

Heartless – The Weeknd

Artista Favorito Masculino Soul/R&B

Chris Brown

John Legend

The Weeknd

Artista Favorita Feminina Soul/R&B

Doja Cat

Summer Walker

Jhene Aiko

Artista Favorito Masculino Country

Kane Brown

Luke Combs

Morgan Wallen

Artista Favorita Feminina Country

Gabby Barrett

Miranda Lambert

Maren Morris

Duo ou Grupo Favorito Country

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Old Dominion

Álbum Favorito Country

What You See Is What You Get – Luke Combs

Fully Loaded: God’s Country – Blake Shelton

If I Know Me – Morgan Wallen

Música Favorita Country

10,000 Hours – Dan + Shay e Justin Bieber

The Bones – Maren Morris

Nobody But You – Blake Shelton (Dueto com Gwen Stefani)

Artista Adulto Contemporâneo

Lewis Cepaldi

Jonas Brothers

Maroon 5

Artista Rock Alternativo

Billie Eilish

Tame Impala

twenty one pilots

Música Favorita Latina

Vete – Bad Bunny

RITMO (Bad Boys For Life) – Black Eyed Peace e J Balvin

Tusa – KAROL G e Nicki Minaj

Álbum Favorito Latino

Emmanuel – Anuel AA

Las que no iban a salir – Bad Bunny

YHLQMDLG – Bad Bunny

Artista Favorita Feminina Latina

Becky G

KAROL G

Rosalía

Artista Favorito Masculino Latino

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Artista Favorito – Inspiração Contemporânea

Lauren Daigle

for KING & COUNTRY

Kanye West

Artista Música Eletrônica

Kygo

Lady Gaga

Marshmello

Trilha Sonora Favorita

Frozen II

Aves de Rapina – O Álbum

Trolls: World Tour

Colaboração do Ano

WAP – Cardi B e Megan Thee Stallion

Rockstar – Da Baby e Roddy Ricch

10,000 Hours – Dan + Shay e Justin Bieber

Rain On Me – Lady Gaga e Ariana Grande

Savage Remiz – Megan Thee Stallion e Beyoncé

Clipe Favorito

Soy So – Doja Cat

Life Is Good – Future e Drake

Rain On Me – Lady Gaga e Ariana Grande

cardigan – Taylor Swift

Blindind Lights – The Weeknd

Artista Favorito nas Redes Sociais