Em comeback, ‘Twice” lança novo álbum, clipe e faz live especial

Reprodução A banda de kpop 'Twice' foi formada em 2015 no reality show Sixteen



O grupo feminino nipo-coreano “Twice” lançou o seu segundo álbum de estúdio, “Eyes Wide Open“, na manhã desta segunda-feira, 26. O clipe do single “I Can’t Stop Me” já ultrapassou 3 milhões de visualizações no Youtube em apenas 3 horas de lançamento. No videoclipe, vemos as nove integrantes dançando juntas em um cenário místico, em um metrô super colorido e em uma mesa de jantar. Na live de lançamento, as cantoras contaram curiosidades sobre a produção do álbum, comentaram as histórias por trás de cada faixa e performaram músicas novas. O álbum contém 13 faixas e, assim como o single, é o segundo mais vendido no Itunes Brasil nesta segunda. A banda de kpop foi formada em 2015 no reality show Sixteen e completa 5 anos de existência em 202, colecionando diversos prêmios na Coreia do Sul.

Assista “I Can’t Stop Me”: