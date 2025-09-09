Amigos, familiares e admiradores se despedem de Angela Ro Ro no Rio

Cantora faleceu aos 75 anos nesta segunda-feira (8) após enfrentar complicações decorrentes de uma infecção hospitalar

RICA MARTIN/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Velório aconteceu nesta tarde



O velório de Angela Ro Ro aconteceu nesta terça-feira (9), das 13h às 16h, no Crematório e Cemitério da Penitência, localizado no Caju, no coração do Rio de Janeiro. Amigos, familiares e admiradores da cantora tiveram a oportunidade de se despedir dela na capela Ecumênica 1, entre 13h e 16h.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Angela Ro Ro faleceu na Rio de Janeiro, aos 75 anos, após enfrentar complicações decorrentes de uma infecção hospitalar. Desde o dia 17 de junho, ela estava internada no Hospital Silvestre, situado no Cosme Velho.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA