Ana Castela abre o jogo sobre problema de acne e diz que mudou de vida

Ana Castela, de 21 anos, revelou que está em uma rotina de cuidados com sua saúde e com a pele. Em suas redes sociais, nesse domingo (22), ela falou sobre o início de um tratamento contra a acne e da “vida fitness”. “Para quem me acompanha há muito tempo, sabe que sofro com acne há muito tempo na minha vida”, começou. A cantora confessou o início de um tratamento com Isotretinoína, conhecido como Roacutan, indicado apenas para casos graves e extremos de acne. Por ser um medicamento de uso controlado, ele deve ser utilizado com o acompanhamento de um médico responsável.

Além disso, ela comentou sobre seus novos hábitos: “Eu vou praticamente todos os dias na academia, cortei o açúcar, estou tentando na verdade, mas cortei, tirei o álcool. Estou comendo certo”. Ana brincou que a mudança rápida no físico também tem “um pouquinho de genética”. Para ela, os resultados surgiram de forma rápida. “Faz três meses que estou nessa vida fitness. Estou me sentindo feliz, estou dormindo melhor”, disse. E incentivou seus seguidores: “Se eu consigo, vocês conseguem”.

