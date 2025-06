Após ficar solteira, Ana Castela brinca sobre vida amorosa: ‘À procura de um moreno’

Sertaneja, que se destacou com um vestido preto brilhante, marcou presença no leilão nesta terça-feira (10) promovido pelo Instituto Neymar

Montagem/Instagram/@anacastelacantora Ana também enfatizou que, neste momento, está feliz e solteira



Ana Castela marcou presença no leilão nesta terça-feira (10) promovido pelo Instituto Neymar e aproveitou a oportunidade para falar sobre sua vida amorosa. A artista, que se destacou com um vestido preto brilhante, revelou que está aberta a novos relacionamentos, após o término com Gustavo Mioto, que ocorreu em dezembro do ano passado. Ela se mostrou otimista e mencionou que está em busca de um “moreno”. A artista também enfatizou que, neste momento, está feliz e solteira, sem pressa para encontrar um novo amor. Ana comentou que a possibilidade de “adquirir” um novo relacionamento não está descartada, mas que, por enquanto, está focada em sua carreira e em aproveitar a vida.

Embora tenha experiência em subir ao palco, Ana confessou que se sentiu nervosa em relação à sua apresentação no evento. Para ela, a tarefa de se apresentar é mais desafiadora do que se imagina. Mesmo assim, a cantora expressou sua alegria em fazer parte de uma iniciativa que visa ajudar outras pessoas.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por BOIADEIRA ® (@anacastelacantora)

