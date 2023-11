Fãs do RBD reclamam de longas filas para entrar no Allianz Parque: ‘Porcaria de organização’

Diversas pessoas estão reclamando que os portões não foram abertos às 16 horas, conforme previsto pela administração do evento

Os fãs do grupo mexicano RBD estão encontrando dificuldades para entrar no Allianz Parque, nesta quinta-feira, 16. Nas redes sociais, diversas pessoas estão reclamando que os portões não foram abertos às 16 horas, conforme previsto pela administração do evento. Em alguns casos, amantes da banda temem até perder o início do show, previsto para começar às 20 horas. “Todos estão perdidos com os setores juntos. Eu estou fazendo barraco. É uma porcaria de organização”, escreveu um internauta. “Atrasou a abertura dos portões. Não vai entrar todo mundo até às 20 horas”, comentou outra. “Que organização de merd*. Ninguém tem informação de nada. Na abertura dos portões, vai virar pisoteamento”, disse um terceiro. O site da Jovem Pan entrou em contato com a assessoria do estádio, que alegou não ter controle sobre abertura de portões. “O Allianz Parque informa que a realização dos shows e definição da operação são de responsabilidade do promotor do evento”, disse. Já os administradores do evento foram procurados, mas ainda não se manifestaram. Até o momento, o RBD já fez dois shows na capital paulista, mas ambos no Estádio do Morumbi. Além da apresentação desta quinta, estão marcadas outras para os dias 17, 18 e 19 de novembro.

simplesmente a fila do show do RBD na esquina da minha casa (moro a quase 1km do Allianz Parque) pic.twitter.com/LaPap3bQOx — turati (@t_urati) November 16, 2023