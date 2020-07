Andrea Bocelli pede desculpas após criticar confinamento na Itália

Tenor italiano disse que não teve intenção de ‘ofender quem sofreu com o coronavírus’

EFE/Giorgio Viera Andrea Bocelli fez comentário polêmica sobre o confinamento na Itália



O tenor italiano Andrea Bocelli pediu desculpas nesta quarta-feira (29) por ter dito que se sentiu “humilhado e ofendido” por estar privado de liberdade durante o confinamento decretado na Itália para conter a pandemia de Covid-19. “Se meu discurso no Senado gerou sofrimento, me desculpo, sinceramente, porque não era a minha intenção. Assim como não era a minha intenção ofender quem sofreu com o coronavírus. A todos que possam ter se sentido ofendidos ou que sofreram pelo que eu disse, peço sinceras desculpas. Minhas intenções eram outras”, escreveu o tenor nas redes sociais.

Bocelli, que contraiu a Covid-19, participou na segunda-feira (27) de um ato no Senado que reuniu médicos, cientistas e especialistas, além de Matteo Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga. Ao longo do discurso, o músico disse que se sentiu “humilhado e ofendido” pelas medidas de confinamento decretadas pelo governo em março para tentar conter a pandemia e admitiu que descumpriu a proibição de sair de casa. “Houve um momento, durante o lockdown, que me senti humilhado e ofendido por uma privação da liberdade de sair de casa sem ter cometido um crime, e devo confessar publicamente que desobedeci a proibição, que não me parecia justa nem saudável”, revelou. O tenor também menosprezou o coronavírus e pediu para que as crianças possam voltar as escolas a partir de setembro.

Na mensagem postada nas redes sociais, Bocelli argumentou que sua intenção é “esperar que em um futuro próximo as crianças possam recuperar a normalidade, viver como crianças, brincar e se abraçar”. “Como sabem, minha família também não se livrou do vírus. Todos nos contagiamos e temíamos o pior, pois ninguém sabe a evolução de uma doença como esta, que ainda é desconhecida”, declarou.

*Com EFE