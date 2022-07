Anitta celebra ao ser a primeira brasileira indicada ao VMA: ‘Humildade e disciplina’

Cantora concorre na categoria ‘Melhor Artista Latino’ pelo hit ‘Envolver’; premiação da MTV está marcada para acontecer em 28 de agosto, nos Estados Unidos

Reprodução/Instagram/anitta Anitta foi indicada ao VMA na categoria 'Melhor Artista Latino'



A cantora Anitta fez história mais uma vez ao ser a primeira brasileira a ser indicada ao Video Music Awards (VMA). A lista de indicados ao prêmio promovido pela MTV foi divulgada nesta terça-feira, 26, e a poderosa aparece na categoria Melhor Artista Latino com o hit Envolver. Foi com essa mesma música que Anitta se tornou a primeira cantora latina a chegar ao topo do ranking mundial do Spotify. Ao ser anunciada como uma das concorrentes ao prêmio, a Girl From Rio celebrou: “Pela primeira vez na história, um artista brasileiro foi indicado ao VMA. Primeira vez, Primeira vez, primeira vez…. colecionando primeiras vezes. Humildade e disciplina”. Na mesma categoria, concorrem: Bad Bunny, Becky G, KAROL G, Daddy Yankee, Farruko, J Balvin e Skrillex.

A cantora brasileira Any Gabrielly chegou a ser indicada em 2020 pelo Now United, que concorreu a Melhor Grupo, mas essa é a primeira vez que uma artista brasileira solo aparece na lista de indicados. Aparecendo em sete categorias cada, os artistas que lideram em número de indicações são: Kendrick Lamar, Jack Harlow e Lil Nas X. Na sequência, estão os cantores Doja Cat e Harry Styles, com seis indicações. Já os artistas Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, The Weeknd e Taylor Swift concorrem em cinco categorias cada. O VMA 2022 está marcado para acontecer no dia 28 de agosto, nos Estados Unidos.

For the first time in the history a Brazilian artist has been nominated for a VMA ❤ https://t.co/bHSa6QehPu — Anitta (@Anitta) July 26, 2022