Operação de segurança para show da Madonna resulta em 33 conduções e 160 objetos apreendidos

PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO Cerca de 1,5 milhão de pessoas foram ao show da Madonna em Copacabana



A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro divulgou que 33 pessoas foram conduzidas para delegacias de Copacabana durante o esquema de segurança para o show da Madonna. Durante a operação, mais de 160 objetos perfurocortantes foram apreendidos nos pontos de bloqueio e revista montados em todos os acessos à praia. Um homem foi preso após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial, que conta com mais de 60 câmeras espalhadas por toda a região. O esquema de segurança contou com a atuação de aproximadamente 3.200 policiais militares. A presença policial foi intensificada em Copacabana. Cerca de 1,5 milhão de pessoas assistiram à apresentação da cantora americana, que encerrou a Celebration Tour.

