Show da Madonna supera expectativas e leva 1,6 milhão a Copacabana, diz Riotur

Apresentação em solos brasileiros foi a última da ‘The Celebration Tour’, que comemorou os 40 anos de carreira da artista

Reprodução/EFE As autoridades estimam que o evento deve gerar cerca de R$ 300 milhões para a economia do Rio.



Após 12 anos, a cantora Madonna esteve de volta ao Brasil e levou 1,6 milhão de pessoas para a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, de acordo com balanço feito pela Riotur e divulgado neste domingo (5). Segundo a companhia de turismo, o número registrado se deu às 22h45, no momento em que a artista subiu ao palco. Com duração de 2h15, a apresentação em solos brasileiros foi a última da The Celebration Tour, que comemorou os 40 anos de carreira de Madonna. No show, a Rainha do Pop trouxe suas diferentes fases e contou com a participação de duas cantoras brasileiras, Anitta e Pabllo Vittar, que protagonizaram, com Madonna, momentos de destaque.

A turnê iniciou em Londres, na Inglaterra, em outubro de 2023. Madonna passou em 15 países da América do Norte e da Europa, com 81 shows. Os governos estadual e municipal do Rio disseram que desembolsaram R$ 20 milhões para o show. As autoridades estimam que o evento deve gerar cerca de R$ 300 milhões para a economia do Rio.