Anitta e Pablo Vittar são confirmadas no Coachella 2022; veja line-up

Festival de música na Califórnia acontece nos dias 15, 16 e 17 de abril e 22, 23 e 24

Reprodução Anitta e Pabllo tocarão nos mesmos dias do Coachella



Anitta e Pabllo Vittar subirão ao palco do Coachella 2022 nos dias 16 e 23 de abril (sábado) deste ano, na Califórnia, Estados Unidos. A dupla brasileira foi anunciada na noite desta quarta-feira, 12, em line-up divulgado pelo festival. O nome principal desses dias é Billie Eilish, além de Flume, Megan Thee Stallion, Disclosure, 21 Savage, Danny Elfman, Stromae e Giveon. Nos dias 15 e 22 de abril o headliner é Harry Styles, e no domingo a atração principal será Ye. A pré-venda de ingressos para a semana 2 do Coachella começa na próxima sexta-feira, dia 14. O primeiro final de semana está esgotado. As vendas são online. Anitta comemorou nas redes sociais: “Estou muito pronta, vejo vocês no sábado”, escreveu. Pabllo também anunciou a participação no festival e uma turnê mundial passando pelo Chile, Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Itália, França, Alemanhã, Portugal e Holanda.