Globo confirma três casos de Covid-19 entre participantes do BBB 22

Integrantes poderão entrar na casa do reality show apenas após testarem negativo para a doença

Reprodução / Globo BBB 22 será a primeira edição do programa apresentada por Tadeu Schmidt



A Rede Globo confirmou nesta quarta, 12, que três participantes que disputarão o ‘BBB 22‘ testaram positivo para a Covid-19 durante o isolamento pré-programa. Segundo a emissora, os três já receberam ao menos duas doses de vacinas contra a doença, pré-requisito para a participação, passam bem e estão sendo acompanhados por uma equipe médica. A Globo não revelou se os integrantes são do time ‘pipoca’, de anônimos, ou do grupo ‘camarote’, os famosos. Os nomes dos competidores que estarão no reality show ainda não foram revelados pelo canal, o que deve ocorrer ainda nesta semana. O programa começa na próxima segunda, 17.

Os integrantes que testaram positivo não serão eliminados, mas podem ter que entrar na casa depois dos outros – eles somente terão acesso após testarem negativo para a doença. “E, mesmo ansiosos para começarem a viver na casa mais vigiada do Brasil, assim permanecerão até que seja seguro deixarem o isolamento. Quando estiverem liberados pelos médicos, se unirão aos outros participantes, de um jeito inovador e sem prejuízo das dinâmicas do jogo”, afirmou a Globo em comunicado oficial. A emissora ainda destacou outras ações para evitar a transmissão de Covid-19 no programa, como a suspensão, por tempo indeterminado, de plateia e da presença de familiares e amigos em dias de eliminação, higienização rigorosa de qualquer produto que entra na casa, monitoramento de todas as pessoas que têm acesso, equipes reduzidas, uso obrigatório de máscara e testes recorrentes.