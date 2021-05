Anitta entra para o Top 40 das rádios dos Estados Unidos com ‘Girl From Rio’

A conquista é inédita na carreira da cantora de 28 anos, que está há algumas semanas em Miami cumprindo uma agenda de divulgação

Reprodução Youtube Anitta O hit "Girl From Ipanema" é uma homenagem à bossa nova e à família de Anitta



Anitta entrou para a lista das 40 músicas mais tocadas pelas rádios de música pop dos Estados Unidos com o hit “Girl From Ipanema”, lançada no dia 30 de abril. A conquista é inédita não só na carreira da cantora de 28 anos como também entre todos os artistas brasileiros que já tentaram emplacar seus sucessos no cenário internacional. De acordo com dados do Mediabase, “Girl From Rio” foi reproduzida nas rádios do país 676 vezes e registrou um aumento de 179,3% em relação à semana passada. Com isso, ela alcançou a 40ª posição do ranking, competindo com as produções de músicos e bandas como Justin Bieber, The Weekend, Ariana Grande e Dua Lipa. Anitta, que está em Miami há algumas semanas para cumprir sua agenda de divulgação, é também uma das poucas artistas latinas a figurar na lista. Anteriormente, a cantora carioca já tinha conseguido estrear na parada da Billboard Hot 100, ranking que reúne as músicas de maior sucesso a cada semana nos Estados Unidos, graças à sua parceria com Cardi B em “Me Gusta”.