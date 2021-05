Em pegadinha, Anitta revela preço de tatuagem no ânus

Na época em que a tatuagem foi divulgada, cantora disse ter gostado do resultado e afirmou que ‘não tem nada demais’ em tatuar a região

Reprodução/Instagram/Anitta Cantora também revelou que o procedimento é dolorido



A cantora Anitta revelou o preço que pagou para fazer uma tatuagem em seu ânus: cerca de R$ 300. A revelação foi feita pela artista durante uma pegadinha feita pelo humorista Maurício Meirelles em seu programa na RedeTV ao lado de David Brazil, amigo pessoal da cantora. No programa, o humorista pegou o celular de seu convidado e se passou por David para falar com Anitta, dizendo eu também pretendia tatuar o ânus. Na conversa, a cantora revelou que David estava ao lado dela no momento em que a tatuagem foi feita. “Eu estava lá com ela no dia. Ela suava e gritava”, disse David após Anitta dizer que o procedimento doeu. A tatuagem gerou polêmica quando foi vazada, mas Anitta explicou que o procedimento não foi feito recentemente e que ela havia postado um vídeo da tatuagem no OnlyFans, rede social para maiores de 18.

Na época, a cantora revelou que gostou do resultado e que “não tem nada demais” em tatuar o ânus. Além disso, Anitta esclareceu que já fez retoques na tatuagem e que isso tem que ser feito frequentemente. “Para quem pensar em fazer tatuagem nesse local, saiba que desbota, tem que ficar retocando”. Segundo o influenciador Rafael Uccman, amigo da cantora, Anitta “fez uma tatuagem escrito ‘love’”. “Não é no ‘toba’, no ‘toma’, é em cima. É bem pequenininha, super delicado, não é nada (exagerado)”, disse Uccman em stories do Instagram em março.