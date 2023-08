Anitta lança bundle com três músicas; confira ‘Funk Generation: A Favela Love Story’

Artista apresentou novo trabalho que acompanha sua trajetória no funk

Reprodução/ Gabriela Schmidt Anitta divulgou novo trabalho nesta quinta-feira



Quase dois meses depois do lançamento de ‘Funk Rave’, a cantora Anitta divulgou nesta quinta-feira, 17, seu mais novo trabalho. O bundle (pacote com mais de um produto) chamado ‘Funk Generation: A Favela Love Story’ que mostra um pouco de sua trajetória no funk. O lançamento aconteceu às 21h (horário de Brasília) em todas as plataformas digitais, além do single lançado em junho também aparecem ‘Casi Casi’ e ‘Used To Be’. O projeto tem parceria com DJ Gabriel do Borel, Márcio Arantes e o Brabo Music Team. Anitta foi recentemente indicada ao MTV Video Music Awards (VMA) na categoria Best Latin com ‘Funk Rave’. Em 2022 ela venceu a disputa na mesma categoria com o single ‘Envolver’. Essa é a primeira vez que um funk concorre na premiação norte-americana.